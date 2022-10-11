Не забудьте оставить отзыв на MEGA DARKNET MARKET и сами не забывайте читать их. И будьте аккуратнее когда забираете клад, помните, что "большой брат" не одобряет такие покупки :)

После покупки вы увидите фото или ссылки на фото и описание клада, в которм надёжно спрятан нужный товар в вашем городе

На счет вашего аккаунта вы можете отправить как биткоины (BTC), так и монеро (XMR), адреса для перечисления вы найдёте в личном кабинете

Перейдя по ссылке для регистрации на MEGA и решив капчу заполните нужные поля и жмите оранжквую кнопку "Продолжить"

/// МЕГА ДАРКНЕТ МАРКЕТ через TOR

Чтобы зайти на МЕГА скачайте и установите браузер ТОР, после чего пройдите по ссылке в магазин и авторизуйтесь или зарегистриркйтесь. Сверху справа вы увидите значки Корзины, Сообщений и Счёта в биткоинах (см. скрин)

Кликаем на Счёт и переходим на страницу где указаны биткоин-кошелёк, его QR код (для оплаты из приложений на смартфоне) и все все входящие и выходящие транзакции (зачисления средств и покупки)-

В поле "Ваш BTC-адрес для поплнения баланса" записан биткоин-кошелёк, который уникален у каждого пользователя. Если находясь на этой странице нажать на ссылку XMR, то вы попадёте на страницу с монеро-кошельком, который также можно использовать для поплнения баланса

Если у вас нет криптокошельков, то оптимально будет пополнить баланс через обменники крипты. Для поиска обменников пользуемся сайтом мониторинга https://www.bestchange.ru

Выбирайте желаемый способ оплаты (самая левая колонка), нужную крипту (колонка правее), хороший курс и хорошие отзывы (не поленитесь, прочитайте)

Выбирайте подходящий обменник и далее следуйте простейшим инструкциям на сайте, заполните все поля, создайте заявку на обмен. Оплатите заявку и подтвердите факт оплаты на сайте обменника

При обмене указывайте правильную контактную информацию, почта и аккаунт телеграмм могут понадобиться для решения спорных ситуаций