Красиво обходим все блокировки через TOR + VPN
Официальный адрес маркета MEGA DARKNET MARKET
Заходить через TOR браузер!!!
Это простой в использовании веб-сайт доступный для всех, независимо от пола и возраста :)
Изначально написанный на масштабируемом движке, MEGA DARKNET MARKET не имеет проблем с производительностью при работе с огромным количеством пользователей
Оплата биткоинами и работа через Tor обеспечивает полную анонимность
Перейдя по ссылке для регистрации на MEGA и решив капчу заполните нужные поля и жмите оранжквую кнопку "Продолжить"
Прекрасный выбор, демократичный прайс, отличное юзабилити. Найдите свой город, нужный товар и далее, магазин с хорошими отзывами
На счет вашего аккаунта вы можете отправить как биткоины (BTC), так и монеро (XMR), адреса для перечисления вы найдёте в личном кабинете
После покупки вы увидите фото или ссылки на фото и описание клада, в которм надёжно спрятан нужный товар в вашем городе
Не забудьте оставить отзыв на MEGA DARKNET MARKET и сами не забывайте читать их. И будьте аккуратнее когда забираете клад, помните, что "большой брат" не одобряет такие покупки :)
Чтобы зайти на МЕГА скачайте и установите браузер ТОР, после чего пройдите по ссылке в магазин и авторизуйтесь или зарегистриркйтесь. Сверху справа вы увидите значки Корзины, Сообщений и Счёта в биткоинах (см. скрин)
Кликаем на Счёт и переходим на страницу где указаны биткоин-кошелёк, его QR код (для оплаты из приложений на смартфоне) и все все входящие и выходящие транзакции (зачисления средств и покупки)-
В поле "Ваш BTC-адрес для поплнения баланса" записан биткоин-кошелёк, который уникален у каждого пользователя. Если находясь на этой странице нажать на ссылку XMR, то вы попадёте на страницу с монеро-кошельком, который также можно использовать для поплнения баланса
Если у вас нет криптокошельков, то оптимально будет пополнить баланс через обменники крипты. Для поиска обменников пользуемся сайтом мониторинга https://www.bestchange.ru
Выбирайте желаемый способ оплаты (самая левая колонка), нужную крипту (колонка правее), хороший курс и хорошие отзывы (не поленитесь, прочитайте)
Выбирайте подходящий обменник и далее следуйте простейшим инструкциям на сайте, заполните все поля, создайте заявку на обмен. Оплатите заявку и подтвердите факт оплаты на сайте обменника
При обмене указывайте правильную контактную информацию, почта и аккаунт телеграмм могут понадобиться для решения спорных ситуаций
Одним из самых главных способов обхода блокировок сайта Мега это обычное зеркало. Мега это конечно никакое не исключение и как например многочисленные кинотеатры или сайты букмекеров, предлагает воспользоваться её зеркалами. Печально, но нередко так называемые полицейские и другие гос органы пытаются блокировать доступ на такие сайты, как Мега. Для этого они ипользуют блокировки доменов, обращения в хостинг компании, атаки непосредственно на сами сайты, которые они считают незаконными.
Один из самых частых вопросов в такой ситуации: а что такое зеркало MEGA вообще?.. Если магазин Мега находится на таком-то домене, то как этот же магазин может быть и на всяких разных доменах одновременно?..
На самом деле, практика создания зеркал является повседневностью как в даркнет, так и в обычном интернете. Это используется не только для Меге. Работает это так: если на один домен нападают правохранители или конкуренты, то тут же создают ещё один домен, который подключают к той же базе данных, что и домен изначальный. И таким образом можно подключать к одной базе хоть 100 штук разных доменов, каждый из которых и называется "зеркалом". В случае Мега, каждый такой новый домен называется "зеркало MEGA".
Например, одно из официальных зеркал MEGA DARKNET находится по адресу mega555dl2kxntff224yiyvxnqieamck5qv2xvutjbhefkvywehmvzyd.onion. Кроме того, владельцы Мега разместили зеркало megasbmarketdarknet.com, на которое можно зайти и через обычный браузер, так как сейчас многие провайдеры блокируют работу браузера TOR
Пользуйтесь, и не забывайте о том что, в глубинах даркнета присутствуют множество фишеров и просто мутных людей, которым ни в коем случае нельзя бездумно доверять свои средства! Не ведитесь на их уловки и всегда включайте голову перед тем как сделать что либо, что не указано в инструкции или противоречит правилам маркетплейса МЕГА ДАРКНЕТ.
Настало время приступить к самому важному разговору,- как все таки сделать покупку на сайте Мега?.. Итак, вы уже авторизовались и теперь перед вами в верхней части страницы есть строка с каталогом и списком городов. Из каталога выбирайте нужный товар, поверьте, их там очень много, на любой вкус. Выбирайте город и район (если можно выбирать районы в вашем городе, обычно это доступно только для более-менее крупных городов).
Кроме того, в фильтрах поиска вы можете изменять Тип клада (моментальный или предзаказ), Цену и Количество (выбрать, например, опт). Далее нажимаете кнопку Найти и перед вами формируется список из магазинов. Не ленитесь открыть хотя бы несколько и прочитать отзывы по вашему городу прежде всего. Имейте в виду, плохие отзывы иногда пишут конкуренты, а хорошие - подставные покупатели, которые действуют в интересах самого магазина. Здесь следует довериться своей интуиции и жизненному опыту.
Не гонитесь за самой низкой ценой, ведь на кону стоит не только качество, но и ваша безопасность, иногда лучше немного переплатить, но сделать покупку в проверенном магазине
Будьте аккуратнее с "предварительным заказаом". Иногда встречаются предложения типа "отправим почтой РФ", и если ещё при этом у магазина нет или мало отзывов или они неестественные, то это повод задуматься на тему: кто открыл этот магазин на МЕГА?.. Будет ли безопасно прийти на почту за посылкой, где указаны данные конкретного человека и забирать её можно сказать в официальной обстановке среди бела дня под камерами?.. Решать вам, но лучше все таки выбрать "моментальные" покупки
Очень важной составляющей маркетплейса MEGA DARKNET явлется место тусовки завсегдатаев - форум МЕГА. Сами знаете, форум это то, где можно узнать какие то моменты, которые вы не узнаете больше нигде! Ну кто вам ещё где-то в белом законном пространстве расскажет как купить, например, Мефедрон на МЕГА?.. Ежу понятно, что нигде это не афишируется.
Здесь можно узнать схемы кидалова, узнать ккакие магазины хорошие, а какие не очень, как решаются диспуты и что нужно сделать для их положительного в вашу пользу решения.
В этих же темах присутствуют официальные предстваители магазинов, которые отвечают на вопросы пользователей и озвучивают политику магазина по тем или иным моментам. Кроме того, представители магазинов получают обратную связь от покупателей и таким образом каждый из нас вносит свой вклад в формирование глобального рынка маркетплейса MEGA DARKNET
Ознакомьтесь с правлами площадки и старайтесь быть вежливым и благодарным пользователем, ведь все мы приходим на МЕГА для того, чтобы мир стал чуточку лучше :)
Как уже упоминалось, отзывы это очень важная часть покупки в магазине. Именно с их помощью можно сделать свою покупку на Мега легкой и безопасной. Однако, если игнорировать их, можно нарваться на плохой магазин, который кидает покупателей или вообще сливает инфу кому-то, кто будет использовать её в своих недоброжелетельных целях.
Понятно, что каждому не угодишь и часто отзыв идут писать те, кто чем-то недоволен, но все же на МЕГА есть немало юзеров, которые пишут отзывы при любом раскладе, - хорошем или не очень и в целов можно сделать более-менее адекватный вывод о том или ином магазине.
Но при этом есть такая закономерность: если магазин недобросовестный и начинают сыпаться плохие отзывы, то паралельно с этим пользователт отправляют жалобы в поддержку MEGA и открывают диспуты. И если магазин откровенно кидают покупателей, то очень скоро его просто закроют. Поэтому всегда было важно давать обратную связь на площадке Мега, не поленитесь и напишите тоже свой отзыв!
Базовый способ войти в MEGA это посредством браузера TOR. Для пользователя он мало чем отличается от обычного браузера: нужно скачать его с официального сайта, установить и запустить.
После чего в адресной строке ТОРа нужно вбить зеркало MEGA и решить открывшуюся капчу. После первой капчи вы попадете на форму авторизации (регистрации), здесь ещё одна капча, она работает на яваскрипт (это означает, что яваскрипт должен быть включен в браузере Тор и ещё означает, что данная капча может долго загружаться, дождитесь её полной загрузки)
После входа на Мега вы попадаете на главную страницу с самыми топовыми магазинами и можете начинать делать то, зачем пришли: совершать покупки на MEGA DARKNET
Сайт mega-sb.com был создан командой МЕГА как агрегатор зеркал, для того, чтобы у пользователей была возможность в реальном времени получить работающее зеркало МЕГА, не прибегая к самостоятельному перебору зеркал, так как это может отнять немало времени
После перехода на mega-sb.com нажмите оранжевую ссылку и начнется автоматический выбор самого быстрого на данный момент зеркала. Через 5 - 15 секунд вы будете перенаправлены на него. Дождитесь полной загрузки, иногда это не быстро, особенно в пятницу - субботу под вечер, из-за наплыва покупателей: все хотят получить немного хорошего настроения на уикенд :)
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